Cosa succede al ranking Atp se Sinner perde la finale e Alcaraz vince: tutte le combinazioni

Nella partita che decreterà il campione degli US Open 2025, c'è in palio anche la prima posizione della classifica mondiale
1 min

Per la terza volta a livello Slam, per la quinta in totale nel 2025, sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in finale. Dopo il trionfo dello spagnolo al Roland Garros e quello dell'azzurro a Wimbledon, i due campioni del tennis si affronteranno anche nell'ultimo atto degli US Open per una partita che metterà in palio qualcosa in più del titolo dell'ultimo Slam della stagione. Nel corso del suo torneo Alcaraz non ha perso neppure un set, battendo nettamente anche Novak Djokovic, mentre Sinner ne ha lasciato uno a Denis Shapovalov e uno a Felix Auger-Aliassime

Numero uno del ranking: tutte le combinazioni

Dopo che entrambi hanno conquistato l'accesso alla finale dello Slam newyorkese i conti da fare restano ben pochi: chi vince sarà numero uno del mondo a partire da lunedì 8 settembre. In questo momento nella classifica live sono 60 infatti i punti di vantaggio di Alcaraz su Sinner. Lo spagnolo, in caso di vittoria raggiungerebbe quota 11.540 punti e Sinner resterebbe a a 10.780, mentre se a vincere la finale dovesse essere l'azzurro questi arriverebbe a 11.480 punti, superando Alcaraz a 10.840. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

