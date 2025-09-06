Cosa succede al ranking Atp se Sinner perde la finale e Alcaraz vince: tutte le combinazioni

Per la terza volta a livello Slam, per la quinta in totale nel 2025, sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in finale. Dopo il trionfo dello spagnolo al Roland Garros e quello dell'azzurro a Wimbledon, i due campioni del tennis si affronteranno anche nell'ultimo atto degli US Open per una partita che metterà in palio qualcosa in più del titolo dell'ultimo Slam della stagione. Nel corso del suo torneo Alcaraz non ha perso neppure un set, battendo nettamente anche Novak Djokovic, mentre Sinner ne ha lasciato uno a Denis Shapovalov e uno a Felix Auger-Aliassime.