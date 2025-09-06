Nadal e la nuova vita dopo il tennis: "Non ho più toccato la racchetta". Poi parla di Alcaraz e Sinner: "Devono migliorare in due aspetti"

A proposito di rivalità. Una volta c'era l'oligopolio dei Beatles della racchetta. Oggi la cerchia si è ristretta a due: Sinner e Alcaraz . Rafa ha uno splendido rapporto con entrambi: "Quando penso a loro due mi torna subito in mente la pazzesca finale del Roland Garros dello scorso giugno durata cinque ore e mezza. È stata una partita incredibile dall'altissimo livello emotivo. Con i primi tre set piuttosto normali e gli ultimi due straordinari. Carlos in quell'occasione ha sbagliato l'approccio tattico al match mentre Jannik è stato sfortunato sullo 0-40 ma non penso abbia giocato con la giusta determinazione i punti decisivi e dopo allora ha smesso di fare quello che sapeva fare bene: tirare e giocare con questa velocità extra sulla palla. Non riusciva più a giocare con l'aggressività espressa in precedenza. È stata comunque una finale indimenticabile, una delle più emozionanti che abbia mai visto e sono stato fortunato ad assistervi da tifoso a casa. Se mi è venuta nostalgia vedendo quel match? No, ho accettato al 100% la mia nuova vita da commentatore", ha detto scherzando.

Sempre parlando di Sinner e Alcaraz, Nadal ha sottolineato il miglioramento dell'azzurro al servizio, "e poi imprime al dritto un ritmo che è molto difficile da seguire. È molto veloce nel raccogliere la palla in anticipo ed è rapido nel trasformare la difesa in attacco. Secondo me deve e può migliorare ancora molto nella sensibilità del tocco di palla". Morbidezza di giocata che invece è una delle caratteristiche migliori di Carlos: "Lui è più imprevedibile e può inventare magie in ogni momento, può giocare a un livello che probabilmente a volte Jannik non riesce a raggiungere ma allo stesso tempo commette anche più errori: può giocare meglio, ma anche peggio. Deve trovare un giusto equilibrio. Avendo un repertorio leggermente più completo dell'avversario, Carlos a volte commette errori perché cerca delle giocate sorprendenti da vedere. Lo fa per essere imprevedibile ma il rischio in queste giocate aumenta. Comunque vedere giocare Carlos è molto divertente perché è in grado di produrre cose incredibili e allo stesso tempo è in grado di commettere errori banali. Tutto questo è molto umano. In cosa può migliorare Alcaraz? Deve tarare meglio l'approccio tattico in alcune partite perché a volte sembra che giochi sempre per chiudere il punto, anche quando non ce n'è bisogno. Sia lui che Jannik hanno ampi margini di miglioramento. Sono davvero bravi", ha concluso Nadal. Parole da leggenda.