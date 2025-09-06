Sabalenka si conferma regina agli US Open: Anisimova ko in finale

Nuovo anno, stessa campionessa: è ancora Aryna Sabalenka la regina degli US Open . La numero uno al mondo ha superato nella finale dell'ultimo Slam della stagione la giocatrice di casa Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3 7-6(3) sciorinando nel momento della verità il miglior tennis del suo torneo. La bielorussa conquista così il quarto titolo Slam della sua carriera, il secondo consecutivo a New York e il primo del 2025 dopo la delusione della finale persa al Roland Garros per mano di Coco Gauff . Per Anisimova si tratta invece della seconda sconfitta consecutiva in un ultimo atto Major dopo il netto 6-0 6-0 subito contro Iga Swiatek a Wimbledon .

Il riassunto del match

Sabalenka parte fortissimo nella finale e nel secondo game si prende subito il break che le permette di portarsi avanti 2-0. La bielorussa non riesce però a confermare il vantaggio e subisce il rientro di Anisimova, che addirittura opera il sorpasso sul 3-2. Anche la statunitense non riesce ad allungare e Sabalenka pareggia i conti sul 3-3, prima di tornare ad essere padrona del campo conquistando quattro giochi consecutivi che le valgono il primo set. Stesso copione anche nel secondo parizale, dove Sabalenka trova il break per salire sul 2-1. Anisimova pareggia sul 3-3, ma non riesce ad andare al comando nel punteggio e la numero uno al mondo nel settimo game strappa ancora la battuta alla sua avversaria. Al momento di servire per il match, Sabalenka si fa riprendere ma riesce ad approdare al tie-break e poi ad imporsi per 7 punti a 3 per chiudere la partita.