Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Quanto ha guadagnato Sinner agli Us Open nonostante la sconfitta in finale: svelato il montepremi

L'ultima edizione dello Slam newyorkese ha stabilito un nuovo record in termini di prize money: ecco quanto hanno incassato i finalisti
Quanto ha guadagnato Sinner agli Us Open nonostante la sconfitta in finale: svelato il montepremi© EPA
2 min

Dopo il successo di Carlos Alcaraz al Roland Garros e quello di Jannik Sinner a Wimbledon, è lo spagnolo a trionfare agli US Open in quella che è stata la terza finale Slam consecutiva, la quinta complessiva dell'anno, tra i primi due giocatori della classifica mondiale. Un risultato che cambia anche le gerarchie in ottica ranking, con il classe 2003 murciano che torna in vetta dopo 65 settimane al comando da parte dell'azzurro. La finale dell'ultimo Slam della stagione ha messo in palio anche un montepremi record: ecco quanto hanno guadagnato i due giocatori. 

Sinner, quanto ha incassato nonostante la sconfitta

Questa edizione degli US Open ha stabilito un nuovo record in termini di montepremi. Considerando tutte le specialità, la cifra complessiva ha infatti toccato quota 90 milioni di dollari. Per quanto riguarda il singolare maschile, invece, al vincitore, e dunque Alcaraz, spetta un assegno da 5 milioni di dollari, mentre Sinner dopo la sconfitta guadagnerà la metà, vale a dire 2.5 milioni di dollari (oltre 2,1 milioni di euro). 

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Us Open, Trump ospite d'onore della finaleAlcaraz trionfa in finale agli US Open