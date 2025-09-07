Quanto ha guadagnato Sinner agli Us Open nonostante la sconfitta in finale: svelato il montepremi

Dopo il successo di Carlos Alcaraz al Roland Garros e quello di Jannik Sinner a Wimbledon, è lo spagnolo a trionfare agli US Open in quella che è stata la terza finale Slam consecutiva, la quinta complessiva dell'anno, tra i primi due giocatori della classifica mondiale. Un risultato che cambia anche le gerarchie in ottica ranking, con il classe 2003 murciano che torna in vetta dopo 65 settimane al comando da parte dell'azzurro. La finale dell'ultimo Slam della stagione ha messo in palio anche un montepremi record: ecco quanto hanno guadagnato i due giocatori.