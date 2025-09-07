Quanto ha guadagnato Sinner agli Us Open nonostante la sconfitta in finale: svelato il montepremi

Dopo il successo di Carlos Alcaraz al Roland Garros e quello di Jannik Sinner a Wimbledon, è lo spagnolo a trionfare agli US Open in quella che è stata la terza finale Slam consecutiva, la quinta complessiva dell'anno, tra i primi due giocatori della classifica mondiale. Un risultato che cambia anche le gerarchie in ottica ranking, con il classe 2003 murciano che torna in vetta dopo 65 settimane al comando da parte dell'azzurro. La finale dell'ultimo Slam della stagione ha messo in palio anche un montepremi record: ecco quanto hanno guadagnato i due giocatori.
Sinner, quanto ha incassato nonostante la sconfitta
Questa edizione degli US Open ha stabilito un nuovo record in termini di montepremi. Considerando tutte le specialità, la cifra complessiva ha infatti toccato quota 90 milioni di dollari. Per quanto riguarda il singolare maschile, invece, al vincitore, e dunque Alcaraz, spetta un assegno da 5 milioni di dollari, mentre Sinner dopo la sconfitta guadagnerà la metà, vale a dire 2.5 milioni di dollari (oltre 2,1 milioni di euro).
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880