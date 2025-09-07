Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Darderi vince l'AON-Memorial Giorgio Messina

Battuto Pellegrino (6-1, 6-3): "Un'esperienza molto bella, livello tecnico alto"
Darderi vince l'AON-Memorial Giorgio Messina
1 min
GENOVA - Luciano Darderi ha scritto il suo nome nell’albo d’oro dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il Challenger 125 ATP di tennis che si è concluso oggi a Genova nello stadio Centrale Beppe Croce a Valletta Cambiaso davanti a 2000 persone facendo segnare ancora una volta il tutto esaurito: successo nella finale di singolare contro Andrea Pellegrino  col punteggio di 6-1/6-3 ed ingresso nella top 30: “Sono stato benissimo in questo torneo – ha detto Darderi – era la prima volta che giocavo qui ed è stata davvero un’esperienza molto bella: campi perfetti, livello tecnico molto alto e organizzazione super. In questa settimana è stato molto bello poter giocare sempre davanti a tantissimo pubblico e lo voglio ringraziare”. Grande soddisfazione anche per Mauro Iguera, presidente del Comitato Organizzatore: “E’ stata un’edizione particolarmente spettacolare con un gioiello come Darderi che raramente si vede in un Challenger 125 ATP ma noi siamo riusciti a portarlo qui. Ogni sera tutto esaurito allo stadio Beppe Croce, oltre 20mila presenze durante la settimana nell’impianto di Valletta Cambiaso e un entusiasmo davvero coinvolgente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis