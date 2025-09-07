Darderi vince l'AON-Memorial Giorgio Messina

GENOVA - Luciano Darderi ha scritto il suo nome nell’albo d’oro dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il Challenger 125 ATP di tennis che si è concluso oggi a Genova nello stadio Centrale Beppe Croce a Valletta Cambiaso davanti a 2000 persone facendo segnare ancora una volta il tutto esaurito: successo nella finale di singolare contro Andrea Pellegrino col punteggio di 6-1/6-3 ed ingresso nella top 30: “Sono stato benissimo in questo torneo – ha detto Darderi – era la prima volta che giocavo qui ed è stata davvero un’esperienza molto bella: campi perfetti, livello tecnico molto alto e organizzazione super. In questa settimana è stato molto bello poter giocare sempre davanti a tantissimo pubblico e lo voglio ringraziare”. Grande soddisfazione anche per Mauro Iguera, presidente del Comitato Organizzatore: “E’ stata un’edizione particolarmente spettacolare con un gioiello come Darderi che raramente si vede in un Challenger 125 ATP ma noi siamo riusciti a portarlo qui. Ogni sera tutto esaurito allo stadio Beppe Croce, oltre 20mila presenze durante la settimana nell’impianto di Valletta Cambiaso e un entusiasmo davvero coinvolgente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA