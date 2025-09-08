Onore ad Alcaraz, con pieno merito nuovo Nº1, ma Jannik potrà riprendersi il trono 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Onore ad Alcaraz: in forma strepitosa, nella finale di New York ha giocato meglio e ha vinto con pieno merito la nuova sfida con Sinner. Lo spagnolo ha conquistato l'Us Open (sesto Slam, Sinner ne conta 4) e il vertice della classifica Atp per la terza volta in carriera e a due anni esatti dall'ultima volta, dopo le 65 settimane dominate da Jannik, N.1 per 455 giorni. Ciò non inficia lo straordinario 20
