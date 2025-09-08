Onore ad Alcaraz, con pieno merito nuovo Nº1, ma Jannik potrà riprendersi il trono

Carlos in forma strepitosa: a New York ha giocato meglio e ha vinto il suo secondo Us Open, salendo al vertice della classifica Atp dopo le 65 settimane dominate da Jannik. Che ha scontato il micidiale servizio dello spagnolo. Però il 2025 dell'azzurro è formidabile e nulla è impossibile