Onore ad Alcaraz, con pieno merito nuovo Nº1, ma Jannik potrà riprendersi il trono 

Carlos in forma strepitosa: a New York ha giocato meglio e ha vinto il suo secondo Us Open, salendo al vertice della classifica Atp dopo le 65 settimane dominate da Jannik. Che ha scontato il micidiale servizio dello spagnolo. Però il 2025 dell'azzurro è formidabile e nulla è impossibile
Onore ad Alcaraz, con pieno merito nuovo Nº1, ma Jannik potrà riprendersi il trono © EPA
Xavier Jacobelli
1 min

Onore ad Alcaraz: in forma strepitosa, nella finale di New York ha giocato meglio e ha vinto con pieno merito la nuova sfida con Sinner. Lo spagnolo ha conquistato l'Us Open (sesto Slam, Sinner ne conta 4) e il vertice della classifica Atp per la terza volta in carriera e a due anni esatti dall'ultima volta, dopo le 65 settimane dominate da Jannik, N.1 per 455 giorni. Ciò non inficia lo straordinario 20

