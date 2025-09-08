Sinner e l'amara riflessione dopo il ko con Alcaraz: "Non diventerò mancino ma è ora..."

Jannik Sinner lo sa. Lo sa bene che Carlos Alcaraz, in questo momento, è in uno stato di grazia. Ma sa altrettanto bene che ha tutte le carte in regola per poterlo superare di nuovo e riprendersi titoli e trono del mondo. Sa pure, il campione azzurro, che per farlo deve cambiare qualcosa nel suo gioco. Crescere, migliorare, evolversi. Quello che, va detto, ha fatto lo spagnolo, nel migliore dei modi, in questa stagione. In conferenza, dopo il ko di New York, Sinner ha spiegato: "Sono stato molto prevedibile in campo. Lui ha cambiato il suo gioco. È migliorato rispetto all'ultima volta e ha fatto le cose meglio di me in questa occasione. Sono orgoglioso di me stesso, ma lui è stato il migliore. Ora starà a me decidere se apportare cambiamenti o meno. Ci lavoreremo sicuramente. Non ho utilizzato il serve and volley. Non ho giocato molte palle corte. Poi arrivi al punto in cui devi giocare contro Carlos e uscire dalla tua zona di comfort. Il mio obiettivo è cercare di apportare qualche cambiamento, anche a costo di perdere qualche partita d'ora in avanti. Devo essere più imprevedibile per cercare di diventare un tennista migliore".