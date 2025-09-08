Alcaraz e le 10 persone che vivono con lui ventiquattro ore al giorno: dal medico alla psicologa al professore, tutti i nomi

Alcaraz, tutti i componenti del suo team

A seguito di Alcaraz ci sono ben dieci persone che lo seguono 24 ore al giorno. Il neo campione degli US Open ha due allenatori, Juan Carlos Ferrero e Samuel López; due preparatori atletici, Alberto Lledó e Álex Sánchez; due fisioterapisti, Juanjo Moreno e Fran Rubio; il medico Juanjo López; il suo agente, Albert Molina e suo fratello, Álvaro Alcaraz, che gli fa da sparring partner. Lo spagnolo è inoltre seguito dalla psicologa Isabel Balaguer. Carlos ha persino un'insegnante di inglese, mentre lo zio Tomás Noguera si occupa spesso degli affitti delle case durante i tornei.