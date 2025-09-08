Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alcaraz e le 10 persone che vivono con lui ventiquattro ore al giorno: dal medico alla psicologa al professore, tutti i nomi

Lo spagnolo è tornato al numero uno al mondo dopo il successo ottenuto in quattro set nella finale degli US Open contro Jannik Sinner
Alcaraz e le 10 persone che vivono con lui ventiquattro ore al giorno: dal medico alla psicologa al professore, tutti i nomi© EPA
2 min

Carlos Alcaraz è il nuovo numero uno del mondo. Questo il verdetto della finale degli US Open, vinta dallo spagnolo in quattro set contro Jannik Sinner, che dopo 65 settimane consecutive al comando del ranking Atp deve abdicare. Il classe 2003 di El Palmar nell'ultimo atto di New York ha conquistato il secondo Slam della stagione riuscendo a battere l'azzurro come già accaduto al Roland Garros, ad un mese di distanza, invece, della sconfitta nella finale di Wimbledon. Un traguardo importante arrivato anche grazie all'incredibile lavoro del foltissimo team di Alcaraz, composto da ben dieci persone: dal fisioterapista all'agente passando per la psicologa.

Alcaraz, tutti i componenti del suo team

A seguito di Alcaraz ci sono ben dieci persone che lo seguono 24 ore al giorno. Il neo campione degli US Open ha due allenatori, Juan Carlos Ferrero e Samuel López; due preparatori atletici, Alberto Lledó e Álex Sánchez; due fisioterapisti, Juanjo Moreno e Fran Rubio; il medico Juanjo López; il suo agente, Albert Molina e suo fratello, Álvaro Alcaraz, che gli fa da sparring partner. Lo spagnolo è inoltre seguito dalla psicologa Isabel Balaguer. Carlos ha persino un'insegnante di inglese, mentre lo zio Tomás Noguera si occupa spesso degli affitti delle case durante i tornei.

