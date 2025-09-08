Panatta e il forte giudizio su Alcaraz: "Non me ne vogliano i fan di Sinner ma lui..."

Adriano Panatta , come sempre, senza filtri. Analizzando la fine degli Us Open tra Sinner e Alcaraz , l'ex campione ora opinionista, alla Domenica Sportiva, dà un forte giudizio su Alcaraz senza timore di esporsi: "Jannik è impressionante quando riesce a imporre il suo gioco. Ma quando gioca contro uno come Alcaraz che onestamente, non se la prendano i grandi fan di Sinner ma ha più soluzioni tecniche... Non sono facili da mettere in opera, Carlos qualcosina in più lo dimostra, come accaduto stavolta. Però ci sta che la prossima volta vincerà Sinner in tre set".

Panatta: "Alcaraz è di gomma"

Panatta ha poi aggiunto: "Alcaraz ha un fisico pazzesco, è fatto di gomma, fa recuperi quasi impossibili, arriva su palle inarrivabili ci arriva e ha pure il controllo. E sul dritto diventa più forte di Sinner. Mi aspettavo una finale più combattuta, ma stavolta Alcaraz ha giocato decisamente meglio, a parte il secondo set in cui Sinner ha provato ad alzare il ritmo, ma lo spagnolo giocava a un livello di velocita e soluzioni tecniche che anche il miglior Sinner avrebbe avuto difficoltà".

Sinner e il cambio di strategia annunciato agli Us Open

E quindi, che fare adesso? Sinner lo ha già ben chiaro in mente e lo ha annunciato direttamente a New York, in conferenza stampa. Cambiare qualcosa nel suo gioco, innovare, sperimentare. Anche a costo di perdere qualcosa per strada lungo il percorso. Con la speranza, anzi la certezza, che quanto detto da Panatta si avvererà: vincere in tre set il prossimo incontro con Alcaraz. La sfida è solo all'inizio.