Binaghi e la frase che carica Sinner dopo il ko contro Alcaraz: "Carlos, ci vediamo alle Finals..."

Binaghi: "Sinner-Alcaraz, appuntamento alle Finals"

Anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha analizzato la finale degli US Open: "Oltre alla finale di Jannik, abbiamo portato due giocatori nei quarti in singolare maschile, unica nazione a riuscirci, e abbiamo vinto il doppio misto. L'impatto numerico e sociale del tennis in Italia è oggi una grande vittoria per il nostro sport. In finale avevamo di fronte un avversario più in palla, più centrato. Alcaraz non aveva perso nemmeno un set nel torneo prima di oggi, è reduce da otto finali consecutive. Oggi abbiamo perso da un avversario più forte, più in palla. Jannik ha comunque vinto due Slam e negli altri due è arrivato in finale, e questo in un anno in cui è stato fermo tre mesi, ha perso la finale di Roma per problemi alla gamba e si è ritirato in finale a Cincinnati. Jannik è arrivato in finale oggi in uno stato di forma inferiore rispetto all'avversario, al contrario di quello che era successo l'anno scorso quando Jannik ha vinto Cincinnati, poi lo US Open, Shanghai, le Finals, la Coppa Davis, e a questi appuntamenti era arrivato con l'attenzione e la sensibilità di palla che oggi aveva Alcaraz. Jannik ha fatto tutto quello che poteva fare, poi possiamo ragionare sul fatto che non abbia servito bene, ma secondo me si portava dietro qualcosa dal problema della semifinale". Il numero uno della FITP ha lanciato l'appuntamento per le prossime Nitto Atp Finals: "Jannik è un esempio straordinario per le nuove generazioni. È un grande valore avere un giocatore fortissimo, che esprime concetti come la resilienza, il voler cercare fino all'ultimo di ribaltare una situazione complicata con i mezzi che ha. Con Carlos siamo a due Slam a testa, ci vediamo alle Nitto ATP Finals".