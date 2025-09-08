Jack Draper, stagione finita. L'annuncio sui social: "Difficile da accettare..."

Non c'è pace per Jack Draper . Il tennista britannico, dopo la delusione rimediata al secondo turno di Wimbledon dove aveva accusato un infortunio al braccio, ha provato a rientrare agli US Open essendo però costretto al ritiro dalla sfida di secondo turno contro Zizou Bergs dopo il successo al debutto Federico Agustin Gomez . Il numero sette del mondo, che occupa la nona posizione nella race per le Nitto ATP Finals di Torino alle spalle di Musetti, ha adesso confermato sui social confermato la conclusione della sua stagione.

Draper: "Dovrò riposare fino alla fine dell'anno"

"Ciao ragazzi, un piccolo aggiornamento su di me - scrive Draper sui social -. Sfortunatamente, l’infortunio al braccio è qualcosa che mi costringe a dovermi riposare fino alla fine del 2025. Non è facile da accettare nel momento in cui stavo costruendo qualcosa di incredibile, ma tornerò più forte come sempre. Sono motivato e voglio utilizzare tutto il mio potenziale da giocatore, ringrazio chi mi supporta in questo percorso".