Per Alcaraz pazza notte dopo la vittoria su Sinner: champagne, vip e discoteca "segreta"

Voleva trascorrere una serata esclusiva, magari un po' folle ma riservata. Se però hai appena vinto gli Us Open e sei il nuovo numero uno al mondo di tennis, è complicato che tutto resti segreto, anche se scegli uno dei locali più "top" di New York. Alla fine, però, Carlos Alcaraz si è divertito lo stesso e pazienza se non ha avuto quella privacy che auspicava. I social, in questo senso, non perdonano. I media spagnoli, poi, logicamente hanno tutto l'interesse a raccontare della serata del loro pupillo e allora eccoli, i dettagli della notte di festa di Carlitos. Le immagini arrivano da Tik Tok, il racconto da Marca e altri portali spagnoli: "Il trionfo di Carlos Alcaraz agli US Open 2025 ha dato il via a una festa che ha riunito a New York personaggi di spicco del mondo dello sport e della musica. Il ventiduenne tennista spagnolo ha dato il via a una serie di festeggiamenti che includevano una doccia di champagne negli spogliatoi, una cena privata e una festa a tarda notte con artisti internazionali".
Alcaraz, super party dopo la vittoria contro Sinner: dove ha festeggiato e chi c'era
Alcaraz è andato a cena da Chez Margaux, un ristorante guidato dallo chef Jean-Georges Vongerichten, nel Meatpacking District. Il locale, noto per la sua esclusività, ha accolto Carlitos, il suo staff e un gruppo selezionato di ospiti. La serata, caratterizzata da piatti di alta cucina, ha fatto da preludio a quella che sarebbe stata una lunga notte di festeggiamenti. Alcaraz si è infatti spostato alla discoteca Amber Room, punto di incontro di diverse personalità dopo gli MTV Video Music Awards (VMA). Il locale ha accolto artisti come Emilia, Ty Dolla $ign, Chance the Rapper, Justin Quiles e Lenny Tavarez. Tra questi, il più noto è stato J Balvin, che ha condiviso momenti della serata con il campione di New York. La festa, tra balli, canti e fiume di champagne, è andata avanti fino all'alba. Alcaraz ha dormito (pare) un paio d'ore e poi era pronto, con Aryna Sabalenka, per le trasmissioni Usa del mattino. Un po' stanco ma felice. Questa, però, è un'altra storia.