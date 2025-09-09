Per Alcaraz pazza notte dopo la vittoria su Sinner: champagne, vip e discoteca "segreta"

Voleva trascorrere una serata esclusiva, magari un po' folle ma riservata. Se però hai appena vinto gli Us Open e sei il nuovo numero uno al mondo di tennis, è complicato che tutto resti segreto, anche se scegli uno dei locali più "top" di New York. Alla fine, però, Carlos Alcaraz si è divertito lo stesso e pazienza se non ha avuto quella privacy che auspicava. I social, in questo senso, non perdonano. I media spagnoli, poi, logicamente hanno tutto l'interesse a raccontare della serata del loro pupillo e allora eccoli, i dettagli della notte di festa di Carlitos. Le immagini arrivano da Tik Tok, il racconto da Marca e altri portali spagnoli: "Il trionfo di Carlos Alcaraz agli US Open 2025 ha dato il via a una festa che ha riunito a New York personaggi di spicco del mondo dello sport e della musica. Il ventiduenne tennista spagnolo ha dato il via a una serie di festeggiamenti che includevano una doccia di champagne negli spogliatoi, una cena privata e una festa a tarda notte con artisti internazionali".