Henman senza parole su Alcaraz: "Una lezione a Sinner, mai visto un giocatore..."

L'ex tennista britannico, oggi commentatore di Sky Sport UK, esalta le doti tecniche del campione spagnolo
1 min

LONDRA (Inghilterra) - La finale dell'US Open vinta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner continua a far discutere, tra analisi tecniche e commenti degli addetti ai lavori. Tim Henman, ex numero uno britannico e quattro volte semifinalista a Wimbledon, ha cercato di fotografare il momento dei due tennisti che stanno da tempo dominando la scena mondiale. L’ex tennista inglese, oggi apprezzato commentatore per conto di Sky Sport UK, ha individuato il particolare che ha marcato la differenza a Flushing Meadows

Henman, il commento su Alcaraz

“Non ho mai visto lo spagnolo servire in quel modo - ha analizzato Henman - quando pensiamo ai tennisti con un gran servizio, non pensiamo immediatamente a lui, ma d’ora in avanti non possiamo non includere Alcaraz in questa categoria. Il suo servizio nella finale degli US Open è stato assolutamente fenomenale, è riuscito a piazzare dei servizi con una velocità e una costanza incredibili lasciando a Sinner pochissime opportunità di risposta. Tutto ciò ha consentito ad Alcaraz di giocare con grande libertà. Posso affermare con convinzione che quella dello spagnolo è stata una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

