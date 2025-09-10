Navratilova incantata da Alcaraz: "Ha un gioco più completo rispetto a Sinner. A tratti sembra quasi..."

La finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha dato via a numerose discussioni in merito alla loro rivalità, che nel 2025 si è infiammata come non mai in virtù dei cinque precedenti a cui hanno dato vita nel giro di pochi mesi. L'incontro più recente è stato vinto dallo spagnolo, capace di imporsi in quattro set nella finale di New York, tuttavia per il momento i numeri contano fino a un certo punto. L'impressione, infatti, è che Sinner e Alcaraz siano soltanto all'inizio della loro rivalità e per fare un bilancio più completo bisognerà attendere ancora qualche anno. Nel frattempo, analisti ed ex giocatori continuano ad esprimersi sul dualismo che ha caratterizzato la stagione tennistica attualmente in corso. L'ha fatto anche Martina Navratilova, leggenda di questo sport, che ai microfoni di Sky Sports Tennis ha detto la sua sulla finale dello US Open e non solo.