Retroscena Sinner, è già in campo al lavoro sul servizio

Un quarto di finale a New York, la fine della stagione di Draper e un Djokovic sempre più in dubbio: Lorenzo Musetti può guardare con maggiore ottimismo al finale del suo 2025. La corsa del numero 2 d’Italia verso le Nitto ATP Finals ripartirà dall’ATP 250 di Chengdu (17-23 settembre), dove sarà al via da prima testa di serie. Torino è il grande obiettivo, e Lorenzo – assieme al suo team – non vuole avere rimpianti in caso di mancata qualificazione. Non a caso, subito dopo il derby perso allo US Open contro Sinner, coach Simone Tartarini ha confermato l’appuntamento di Chengdu, un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. L’Asia poi riserverà a Musetti l’ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, tornei dove in ottica ranking difenderà appena 60 punti totali. A Chengdu il numero 9 del mondo è invece reduce dalla finale (165 punti) persa con Shang. Le Finals sono però un discorso a parte. Qui conta la Race, che premia i migliori otto dell’anno. Musetti è in piena corsa per la sua prima qualificazione in carriera: al momento è ottavo con 3070 punti - Alcaraz e Sinner gli unici già qualificati -, di conseguenza i prossimi due mesi saranno decisivi. Subito alle sue spalle, però, Jack Draper ha annunciato la fine anticipata della sua stagione per un infortunio al braccio. Un rivale in meno, con Felix Auger-Aliassime (2705 punti) che diventa il primo inseguitore. Ad aiutare Musetti potrebbe esserci anche una possibile – ma ancora incerta – assenza di Novak Djokovic. Il serbo, terzo nella Race con 4180 punti, ha fatto sapere che al momento l’unica certezza del suo calendario è l’ATP 250 di Atene, torneo del quale detiene la licenza organizzativa. Si libererebbe un posto, ma con Nole niente è mai definitivo: in passato ha già fatto questo gioco delle tre carte. Gli altri virtualmente dentro, dalla 4° alla 7° posizione, ad oggi sono Zverev, Shelton, Fritz e de Minaur. Musetti a Chengdu andrà a caccia delle buone sensazioni di New York, in netta contrapposizione con i tornei che avevano anticipato l’ultimo Slam stagionale. Tra cemento outdoor e indoor, il toscano non ha scelta, se non quella di crescere su una superficie per lui spesso ostica.