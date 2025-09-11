Berrettini, finalmente il ritorno in campo è ufficiale: dove e quando lo vedremo

Matteo Berrettini è finalmente pronto al ritorno in campo. Il tennista romano non disputa una partita ufficiale dalla sconfitta rimediata contro Kamil Majchrzak al primo turno di Wimbledon. Da quel momento sono arrivati cinque forfait consecutivi: Gstaad e Kitzbuhel, dove avrebbe dovuto difendere i titoli dello scorso anno, olte ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e gli US Open. I problemi per Berrettini erano iniziati con il ritiro nel primo set della sfida contro Jack Draper a Madrid prima dell'abbandono anche a Roma all'inizio del secondo set contro Casper Ruud al terzo turno. Adesso, però, l'azzurro vuole ripartire e lo farà dall'Asia.
Berrettini in campo ad Hangzhou
A circa due mesi dalla sconfitta di Wimbledon, Berrettini tornerà a disputare un torneo ufficiale all'Atp 250 di Hangzhou, in programma dal 17 al 23 settembre. Il tennista romano, che si è allenato in questo periodo tra Monte-Carlo e il Circolo Canottieri Aniene di Roma, sarà anche l'ottava testa di serie del tabellone dopo il ritiro di Karen Khachanov.