Berrettini, finalmente il ritorno in campo è ufficiale: dove e quando lo vedremo

Matteo Berrettini è finalmente pronto al ritorno in campo. Il tennista romano non disputa una partita ufficiale dalla sconfitta rimediata contro Kamil Majchrzak al primo turno di Wimbledon. Da quel momento sono arrivati cinque forfait consecutivi: Gstaad e Kitzbuhel, dove avrebbe dovuto difendere i titoli dello scorso anno, olte ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e gli US Open. I problemi per Berrettini erano iniziati con il ritiro nel primo set della sfida contro Jack Draper a Madrid prima dell'abbandono anche a Roma all'inizio del secondo set contro Casper Ruud al terzo turno. Adesso, però, l'azzurro vuole ripartire e lo farà dall'Asia.