"Alcaraz troppo forte o Sinner non al top?". La risposta di Mouratoglou dopo la finale degli US Open

PARIGI (Francia) - Alcaraz o Sinner? Il duello tra i due tennisti più forti del mondo è diventato un argomento quotidiano tra gli addetti ai lavori che esprimono giudizi tecnici sui due atleti. Il successo ottenuto dallo spagnolo nell’ultimo Slam ha riacceso il dibattito, e anche l'allenatore francese Patrick Mouratoglou ha esposto sul proprio profilo Linkedin la sua analisi della vittoria di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner nella finale dell'US Open.

Alcaraz, la svolta dopo Wimbledon

“Se guardiamo alle ultime tre finali del Grande Slam - afferma Mouratoglou - Parigi è stato l'unico torneo in cui entrambi hanno giocato al 100%. A Wimbledon, Sinner ha giocato a un livello molto alto e Alcaraz non si è avvicinato al suo livello abituale. Agli US Open, lo spagnolo ha offerto una prestazione eccezionale, mentre l’italiano non ha giocato al meglio. Alcaraz e il suo team hanno fatto tesoro della sconfitta a Wimbledon per migliorare ulteriormente. Una sconfitta non è mai un problema finché si impara da essa - ha concluso Mouratoglou - la sconfitta di Wimbledon è stata oro per lo spagnolo, un punto di svolta. Alcaraz troppo bravo, o Sinner sotto tono? La mia risposta è: entrambe le cose”.