Djokovic cambia vita: è pronto a trasferirsi in Grecia

Novak Djokovic cambia vita e decide di trasferirsi in Grecia. Il 24 volte campione Slam, reduce dalla sconfitta nella semifinale degli US Open contro Carlos Alcaraz, avrebbe infatti deciso di lasciare il suo Paese insieme alla sua famiglia dopo che il governo del presidente Aleksandar Vucic ha criticato il serbo per aver sostenuto le proteste degli studenti, scesi in piazza per chiedere nuove elezioni. L'ex numero uno al mondo avrebbe anche già iscritto i figli, Stefan e Tara, al St. Lawrence College di Atene, una scuola privata britannica. La sua nuova residenza sarà invece a Glifada, città situata a sud della capitale ellenica.