L'ex numero 3 del mondo sconvolto al Roland Garros da Sinner e Alcaraz: "Non appena mi sono seduto..."

Yannick Noah è stato numero 3 del mondo, ma soprattutto è stato l'ultimo tennista francese uomo a vincere il Roland Garros, nel 1983. Al Bois de Boulogne perciò è di casa e non sorprende che gli sia stato riservato un posto in seconda fila per la finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un match epico, caratterizzato da match point annullati e ribaltamenti di fronte all'ordine del giorno, durato cinque set e cinque ore e mezza. Uno spettacolo che ha esaltato anche Noah, il quale ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di RMC Sport: "Sono rimasto seduto dal primo all'ultimo punto. Non so se fosse la PlayStation, ma giocavano a 10.000 all'ora. Tecnicamente e fisicamente è stato straordinario. È stata una finale bellissima sotto tutti i punti di vista, c'era tutto". Infine, una menzione speciale per Sinner: "L'ho trovato davvero elegante nella sconfitta".