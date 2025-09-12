Garbin convoca la baby Tyra Grant per le Billie Jean King Cup Finals: "Ha potenzialità enormi"

Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di tennis, ha convocato la giovane Tyra Grant per le Billie Jean King Cup Finals in programma dal 16 al 21 settembre sui campi a Shenzhen in Cina. La 17enne tennista italo-americana, nata a Roma il 12 marzo del 2008, è alla prima convocazione assoluta nella squadra azzurra dopo aver scelto di giocare per il nostro Paese nella scorsa primavera. Con lei, in azzurro, sono stata convocate anche Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini . Nella giornata di ieri il Team Italia ha raggiunto Shenzhen e da oggi inizierà gli allenamenti in vista dell'esordio in programma martedì 16 settembre.

Garbin carica Grant

"Tyra Grant è una giovane atleta che ha già mostrato enormi potenzialità e importanti segnali di crescita - dice Garbin - crediamo sia fondamentale offrire una opportunità di tale prestigio anche alle nuove generazioni in quanto, il nostro compito principale, è garantire continuità al progetto tecnico della squadra e costruire un'eredità concreta per il futuro. Martina Trevisan sta proseguendo il percorso di recupero dopo un'operazione, e il rispetto dei tempi individuali è parte integrante della nostra visione. Scegliere non è mai facile ma queste ragazze, sia quelle che rappresenteranno l'Italia a Shenzhen sia quelle che faranno il tifo per i nostri colori da lontano, sanno di essere tutte indispensabili all'interno di questo progetto. La forza del nostro gruppo nasce proprio dall'unione tra esperienza e futuro".

Italia campione in carica

Le azzurre, campionesse in carica in virtù del successo di Malaga dello scorso novembre, esordiranno il 16 settembre alle 17, ora di Shenzhen (le 11 del mattino in Italia) contro le padrone di casa della Cina. In caso di successo, l'Italia tornerebbe in campo il 19 settembre, sempre alle ore 11 italiane, contro Spagna o Ucraina. La finale è prevista, invece, il 21 settembre.