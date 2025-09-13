Tennis, Garbin cerca nuova linfa in BJK Cup e sbarca Tyra Grant

Che Tyra Grant fosse stata chiamata dalla nazionale azzurra di BJK Cup si era capito già delle storie Instagram di Jasmine Paolini. Foto di gruppo della squadra campione in carica in partenza per la Cina e tra le protagoniste compare il volto che non ti aspetti, quello della giovane Tyra. Ecco poi l’ufficialità della federazione. “Prima chiamata in nazionale maggiore per Grant”, per un