Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tennis, Garbin cerca nuova linfa in BJK Cup e sbarca Tyra Grant

E la prima chiamata per la 17enne romana a caccia del primo titolo nonostante la giovane età
Tennis, Garbin cerca nuova linfa in BJK Cup e sbarca Tyra Grant© LAPRESSE
Roale
1 min

Che Tyra Grant fosse stata chiamata dalla nazionale azzurra di BJK Cup si era capito già delle storie Instagram di Jasmine Paolini. Foto di gruppo della squadra campione in carica in partenza per la Cina e tra le protagoniste compare il volto che non ti aspetti, quello della giovane Tyra. Ecco poi l’ufficialità della federazione. “Prima chiamata in nazionale maggiore per Grant”, per un

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte