Matteo Arnaldi si sposa, la romantica proposta di matrimonio a Mia Savio

Matteo Arnaldi convola a nozze con Mia Savio. La coppia, con un post congiunto, ha annunciato la notizia del matrimonio su Instagram. "Io e te per sempre", è la scritta che accompagna il post con tre foto dei promessi sposi. Arnaldi e Savio stanno insieme dal 2022. "Ero alla School for Foreigners a Perugia per un corso di italiano e sono andata a vedere il Challenger perché mio padre aveva un paio di amici là che ci hanno presentati", ha raccontato lei in un'intervista. Numero 73 nella classifica ATP PIF, Arnaldi ha giocato l'ultima volta agli US Open ad agosto, dove ha perso una dura partita d'esordio al quinto set contro Francisco Cerundolo. Il 24enne detiene un record stagionale di 18-20, secondo l'Indice ATP Win/Loss di Infosys.