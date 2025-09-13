Jasmine Paolini, la gag in allenamento con l'avversaria è virale: "Mi fai una foto?"

Si respira un'aria particolarmente distesa e rilassata a Shenzhen, in Cina, dove tra pochi giorni scatteranno le Finals di Billie Jean King Cup . Anche in casa Italia, nonostante le ragazze di Tathiana Garbin abbiano la pressione di dover difendere il titolo. Il cammino delle azzurre - che si affidano alla solita Jasmine Paolini , affiancata da Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e la new entry Tyra Grant - comincerà nei quarti proprio contro le padrone di casa della Cina. Un confronto sulla carta agevole in virtù dell'assenza di Qinwen Zheng, stella del tennis cinese, ma non per questo da sottovalutare. Ripetere l'exploit dello scorso anno a Malaga non sarà facile, tuttavia lo spirito con cui le italiane approcciano l'appuntamento è quello giusto, come dimostrato da Jasmine Paolini , protagonista di un' esilarante gag in allenamento con un'avversaria.

"Mi fai una foto per favore?"

È stato condiviso sui canali social del torneo ed è diventato virale il video in cui Paolini fa una particolare richiesta a un'altra giocatrice. "Mi fai una foto per favore" ha detto Jas alla britannica Katie Boulter, che si trovava dall'altra parte della rete. L'azzurra le ha quindi passato il cellulare e si è messa in posa appoggiata alla rete. Boulter ha preso il compito molto seriamente, al punto da abbassarsi e poi fare qualche passo in avanti per trovare la giusta angolatura. A missione compiuta, ha restituito lo smartphone a Paolini, che nel frattempo era scoppiata a ridere insieme alla sua grande amica Sara Errani.