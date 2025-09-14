BJK Cup, Italia provaci ancora. E quanti forfait che facilitano il bis azzurro

Un’occasione più unica che rara: le azzurre di BJK Cup sognano il bis. Dopo il successo dello scorso anno a Malaga, proveranno a fare lo stesso anche questa volta, ma in Cina, a Shenzhen. La competizione, come detto, è la stessa e nonostante l’appeal, come per la Davis al maschile, non sia paragonabile ai grandi tornei del circuito, garantisce comunque la possibilità di alzare un titolo rappresentando la propria nazione. E allora appuntamento al 16 settembre,