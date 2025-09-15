Coppa Davis, ecco le sette squadre che sfidano l'Italia: possibile incrocio clamoroso tra Sinner e Alcaraz

La Coppa Davis entra nel vivo. Abbiamo la lista completa delle sette finaliste che cercheranno di strappare il trofeo all’Italia, vincitrice delle ultime due edizioni. Il sorteggio si terrà mercoledì 17 settembre alle 12 in piazza maggiore a Bologna, sede anche delle Final Eight (dal 18 al 23 novembre). Sette squadre su otto sono europee, l’unica eccezione è l’Argentina. La Spagna senza Alcaraz si è qualificata dopo un’incredibile rimonta ai danni della Danimarca (3-2). Le altre qualificate sono Germania, Austria, Francia, Belgio, Repubblica Ceca.
Ecco la lista completa delle finaliste
Italia
Spagna
Germania
Francia
Austria
Repubblica Ceca
Belgio
Argentina
Sinner e Alcaraz, quando possono incontrarsi
L’Italia difenderà il titolo conquistato per due anni consecutivi a Malaga. C’è attesa per capire quale sarà la lista dei convocati dal capitano Volandri. Chiaramente i riflettori sono puntati su Jannik Sinner. A Bologna potrebbe esserci un clamoroso incrocio con Alcaraz. Bisogna capire se lo spagnolo, che nei playoff a Marbella ha dato forfait, parteciperà alle Final Eight. Secondo quanto riporta Marca, Carlitos viaggerà direttamente da Torino - dove giocherà le Finals - a Bologna per raggiungere la sua nazionale. La Spagna partirà come una delle quattro teste di serie, che significa che non potrà affrontare subito l’Italia. Sinner e Alcaraz quindi potrebbero incrociarsi solo a partire dalle semifinali. Sarebbe la prima volta in Coppa Davis. Il numero uno e il numero due al mondo dopo la finale agli Us Open, potrebbero incontrarsi per la prima volta al Masters 1000 di Shangai in programma dall’1 al 12 ottobre