Coppa Davis, ecco le sette squadre che sfidano l'Italia: possibile incrocio clamoroso tra Sinner e Alcaraz

La Coppa Davis entra nel vivo. Abbiamo la lista completa delle sette finaliste che cercheranno di strappare il trofeo all’ Italia , vincitrice delle ultime due edizioni. Il sorteggio si terrà mercoledì 17 settembre alle 12 in piazza maggiore a Bologna , sede anche delle Final Eight (dal 18 al 23 novembre). Sette squadre su otto sono europee, l’unica eccezione è l’ Argentina . La Spagna senza Alcaraz si è qualificata dopo un’incredibile rimonta ai danni della Danimarca (3-2). Le altre qualificate sono Germania, Austria, Francia, Belgio, Repubblica Ceca.

Ecco la lista completa delle finaliste

Italia

Spagna

Germania

Francia

Austria

Repubblica Ceca

Belgio

Argentina

Sinner e Alcaraz, quando possono incontrarsi

L’Italia difenderà il titolo conquistato per due anni consecutivi a Malaga. C’è attesa per capire quale sarà la lista dei convocati dal capitano Volandri. Chiaramente i riflettori sono puntati su Jannik Sinner. A Bologna potrebbe esserci un clamoroso incrocio con Alcaraz. Bisogna capire se lo spagnolo, che nei playoff a Marbella ha dato forfait, parteciperà alle Final Eight. Secondo quanto riporta Marca, Carlitos viaggerà direttamente da Torino - dove giocherà le Finals - a Bologna per raggiungere la sua nazionale. La Spagna partirà come una delle quattro teste di serie, che significa che non potrà affrontare subito l’Italia. Sinner e Alcaraz quindi potrebbero incrociarsi solo a partire dalle semifinali. Sarebbe la prima volta in Coppa Davis. Il numero uno e il numero due al mondo dopo la finale agli Us Open, potrebbero incontrarsi per la prima volta al Masters 1000 di Shangai in programma dall’1 al 12 ottobre