Italia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE

Prima partita a Shenzhen per la nostra nazionale, che difende il titolo vinto nel 2024: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Italia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE© Getty Images for Billie Jean King Cup
3 min
Aggiorna

SHENZHEN (Cina) - Prima partita alle Billie Jean King Cup Finals in Cina per l'Italia del tennis, che difende il titolo conquistato l'anno scorso. Paolini, Errani e le altre azzurre della capitana Tathiana Garbin affrontano le padrone di casa della Cina nei quarti di finale. La squadra vincitrice se la vedrà contro la vincente tra Spagna e Ucraina, venerdì prossimo, in semifinale. 

11:08

È il momento degli inni nazionali

Risuonano gli inni nazionali allo Shenzhen Bay Sports Center: si inizia con quello italiano e poi quello cinese.

11:05

Squadre in campo

Entrano in campo le due formazioni al completo di titolari, riserve e capitani.

10:55

Riscaldamento in corso

Le due tenniste, Cocciaretto e Yue Yuan, si stanno riscaldando negli spogliatoi.

10:50

Chi è Yue Yuan

Yue Yuan, avversaria di Cocciaretto, ha 27 anni, vanta un best ranking in singolare di numero 36 (maggio 2024) e attualmente è al 57° posto. In singolare ha perso la prima finale a Seul nel 2023, ma nel 2024 ha vinto il titolo in singolare a Austin. Negli Slam non è mai andata oltre il terzo turno (US Open 2022). Vanta due titoli in doppio, a Ningbo nel 2024 con Demi Schuurs e a Austin nel 2025 con Anna Blinkova. La tennista cinese è finora imbattuta in Billie Jean King Cup: ha vinto tutti i cinque singolari ed entrambi i doppi disputati nella manifestazione con Wang Xinyu. In nazionale ha vinto i suoi cinque singolari senza perdere un set.

10:44

Match inedito per Cocciaretto

Non ci sono precedenti tra Elisabetta Cocciaretto e Yue Yuan a livello professionistico. Da segnalare che nella Cina non c'è la numero uno Qinwen Zheng, fermata a luglio da un infortunio a un gomito.

10:30

Italia e Cina, tutte le giocatrici

Le convocate dell'Italia per le BJK Cup Finals 2025: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant. Capitana: Tathiana Garbin.

Le convocate della Cina per le BJK Cup Finals 2025: Wang Xinyu, Yuan Yue, Zhang Shuai, Wang Xiyu, Jiang Xinyu. Capitano: Liu Feng.

10:20

Il programma di Italia-Cina

A meno di un'ora dagli incontri, le due squadre hanno ufficializzato le giocatrici che scenderanno in campo e il programma odierno: 
Dalle 11: Elisabetta Cocciaretto - Yuan Yue.
A seguire: Jasmine Paolini - Wang Xinyu.
A seguire (se necessario): Errani/Paolini - Jiang/Zhang.

10:10

Tra poco la sfida tra Italia e Cina

Il quarto di finale tra Italia e Cina inizierà alle 11 ora italiana (le 17 in Cina) con l'incontro tra Elisabetta Cocciaretto e Yuan Yue. Cocciaretto è stata preferita all'ultimo a Lucia Bronzetti.

Shenzhen, Cina

