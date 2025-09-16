Sorteggio Coppa Davis, Sinner può incontrare Alcaraz? Come funziona e dove vederlo in tv

Le sfide di qualificazione appena concluse hanno definito le otto partecipanti alle Finals di Coppa Davis 2025 , che si disputeranno a Bologna dal 18 al 23 di novembre. Oltre all'Italia di Jannik Sinner , già alle fasi finali in qualità di campione in carica, si giocheranno l'insalatiera d'argento anche Germania , Francia , Repubblica Ceca , Argentina , Belgio , Austria e Spagna , che nonostante l'assenza di Carlos Alcaraz è riuscita a rimontare e ad eliminare la Danimarca . Gli azzurri conosceranno i loro avversari dopo il sorteggio del tabellone , che verrà definito mercoledì 17 settembre alle ore 12.00 a Bologna. Le prime quattro teste di serie affronteranno ai quarti una delle altre quattro formazioni non inserite tra le teste di serie. La prima e la seconda nazione del seeding potranno scontrarsi solo in finale, e potranno eventualmente incontrare la terza o la quarta in semifinale.

Sinner-Alcaraz anche in Davis?

L'ordine delle teste di serie sarà definito prima del sorteggio in base alle posizioni del ranking ITF secondo cui si può già affermare che l'Italia, campione in carica, sarà testa di serie numero 1, la Germania sarà testa di serie numero 2 e l’Austria, invece, non avrà alcuna possibilità di rientrare tra le teste di serie. Restano da definire le posizioni di Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Argentina, racchiuse in pochi punti di distanza. Se la Spagna non dovesse essere testa di serie, la squadra di Filippo Volandri potrebbe incontrarla già nei quarti di finale, altrimenti dalla semifinale in avanti. Gli azzurri sono però certi di poter affrontare la Germania solamente in finale.

Dove vedere la Coppa Davis in tv

A partire dal 2025 i diritti della Coppa Davis sono stati acquisiti da SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le sfide in maniera integrale saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP).