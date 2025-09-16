Sinner si allena senza racchetta e maglietta, sui social scherzano: "Budget esaurito..."

Jannik Sinner continua ad allenarsi in vista del ritorno in campo, fissato per l'Atp 500 di Pechino, il torneo in programma dal 26 settembre al 5 ottobre dove lo scorso anno raggiunse la finale. Il numero due del mondo, reduce dalla sconfitta rimediata nell'ultimo atto degli US Open contro Carlos Alcaraz, è stato ripreso sui campi del Monte Carlo Country Club dove sta lavorando prevalentemente sul servizio, il colpo che più di tutti ha fatto la differenza nella finale di New York. L'azzurro è stato pescato dalle telecamere mentre si allenava senza maglietta e senza racchetta scatenando l'ilarità degli utenti social che hanno scherzato: "Budget esaurito, manco più la racchetta e i vestiti".
Sinner, i prossimi impegni fino alla Coppa Davis
Come detto, Jannik tornerà a disputare un torneo ufficiale sul cemento di Pechino. L'azzurro resterà poi in Cina per prendere parte al Masters 1000 di Shanghai, che si disputerà dall'1 al 12 ottobre, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Dal 15 al 18 ottobre Sinner parteciperà al Six Kings Slam, l'esibizione milionaria che andrà in scena a Riyad. Il programma dell'azzurro proseguirà con l'Atp 500 di Vienna (20-26 ottobre), le Nitto Atp Finals di Torino (9-16 novembre) e le Finals di Coppa Davis di Bologna (18-23 novembre).