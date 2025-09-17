Atp Hangzhou, Nardi si ritira: niente esordio con Kovacevic, l'annuncio social 

HANGZHOU (CINA) - Luca Nardi si ritira dall' Hangzhou Open . Il tennista pesarese, che avrebbe dovuto debuttare nel torneo Atp 250 con un montepremi 1.019.185 dollari nel match contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic (numero 69 del mondo), ha annunciato sui social che non potrà scendere in campo. Al suo posto un qualificato o un lucky loser .

Atp Hangzhou, Nardi si ritira: "Ho avuto un'intossicazione alimentare"

"Sfortunatamente dopo sei giorni qui in Cina e dopo essermi preparato nel migliore dei modi per affrontare bene questo torneo, oggi sono costretto a ritirarmi a causa di un'intossicazione alimentare dovuta a un virus intestinale", annuncia l'azzurro, numero 85 Atp, sul proprio profilo Instagram. "Ora la mia priorità è recuperare e tornare al massimo. Ci vediamo a Tokyo".