Il paragone shock tra Sinner e Hitler fa il giro del mondo: "Frase spregevole, Fedez come si è permesso?"

È arrivata in tutto il mondo la polemica, per non dire bufera, che ha investito Fedez dopo l'assurda frase su Sinner e Hitler. Da Olè, in Argentina, ai media inglesi e spagnoli, fino agli americani, tutti sono rimasti allibiti dalle strofe spoilerate ieri da Fedez. Il rapper ha scritto: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". L'accostamento a dir poco fuori luogo ha scatenato bufera social, che era forse l'obiettivo dello stesso Fedez, e un'ondata di indignazione che a quasi 24 ore di distanza non si è fermata. Perché Sinner, con Alcaraz, è il tennista più importante al mondo; perché Fedez, non solo per la sua musica, è conosciuto ovunque; e perché un accostamento simile non poteva non indignare. E allora eccole, le reazioni dei media più importanti.