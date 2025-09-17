Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il paragone shock tra Sinner e Hitler fa il giro del mondo: "Frase spregevole, Fedez come si è permesso?"

I media di tutto il mondo hanno riportato la strofa del rapper e si sono indignati
Il paragone shock tra Sinner e Hitler fa il giro del mondo: "Frase spregevole, Fedez come si è permesso?"
2 min

È arrivata in tutto il mondo la polemica, per non dire bufera, che ha investito Fedez dopo l'assurda frase su Sinner e Hitler. Da Olè, in Argentina, ai media inglesi e spagnoli, fino agli americani, tutti sono rimasti allibiti dalle strofe spoilerate ieri da Fedez. Il rapper ha scritto: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". L'accostamento a dir poco fuori luogo ha scatenato bufera social, che era forse l'obiettivo dello stesso Fedez, e un'ondata di indignazione che a quasi 24 ore di distanza non si è fermata. Perché Sinner, con Alcaraz, è il tennista più importante al mondo; perché Fedez, non solo per la sua musica, è conosciuto ovunque; e perché un accostamento simile non poteva non indignare. E allora eccole, le reazioni dei media più importanti.

"L'assurdo paragone tra Sinner e Hilter: follia in Italia": le reazioni in tutto il mondo

Scrive Olè: "Spregevole osservazione di un rapper contro Sinner"; Debate, in Uruguay, aggiunge: "Il paragone con Hilter è visto da molti come un passo troppo lungo, soprattutto in un paese con una storia complessa come l'Italia". E, ancora, su vari social e su forum di tennis, negli Stati Uniti, si legge: "L'ex marito di Chiara Ferragni trova il modo per far parlare di sé con un paragone assurdo". Per il Mundo Deportivo: "Le frasi di Fedez sono controverse" ma c'è anche chi sottolinea: "Tutti ne parlano, Fedez, ha vinto anche stavolta". Difficile da comprendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

