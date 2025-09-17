Noah e la previsione su Sinner e Alcaraz: "Per i prossimi 8 Slam..."

"A parte Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, non vedo nessuno che possa vincere uno dei prossimi otto tornei del Grande Slam". Yannick Noah , ex tennista francese e attuale capitano del Team Europa della Laver Cup (in squadra c'è anche Flavio Cobolli), ha parlato della rivalità tra i due tennisti, che in questa stagione si sono divisi i tornei del Grande Slam: Sinner ha trionfato in Australia e a Wimbledon, mentre lo spagnolo ha vinto il Roland Garros e gli Us Open (sconfiggendo in finale proprio l'azzurro).

Noah su Sinner: "E' maturo come un 35enne"

Noah ha confrontato la situazione attuale, con i duelli che in passato coinvolsero Nadal e Federer. "Allora però c'era un Murray in più. Oggi è diverso. A parte il tennista italiano e il giocatore spagnolo, non vedo nessuno che possa vincere uno dei prossimi otto Slam. Questi due giocatori possono raggiungere quota 20 titoli del Grande Slam. Ovviamente il tutto salvo infortuni, ma penso che siano freschi", ha continuato Noah. "Penso che lo staff tecnico di entrambi sia di prim'ordine. La struttura è super consolidata. Vedete, Alcaraz è mentalmente sano. È felice. Sinner si ha l'impressione che abbia la maturità di un trentacinquenne. È straordinario vedere tutto questo".