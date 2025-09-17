Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sorteggio Coppa Davis, l'Italia di Sinner pesca l'Austria: il possibile cammino azzurro fino alla finale. C'è il rischio Spagna

La squadra capitanata da Filippo Volandri, campione in carica, inizierà la sua corsa verso la difesa del titolo mercoledì 19 novembre all'Unipol Arena di Bologna
Sorteggio Coppa Davis, l'Italia di Sinner pesca l'Austria: il possibile cammino azzurro fino alla finale. C'è il rischio Spagna© LAPRESSE
L'Italia campione in carica ha scoperto le sue avversarie alle Final Eight della Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Alle ore 12:00 in Piazza Maggiore, nel capoluogo emiliano, ha infatti avuto luogo il sorteggio del tabellone che assegnerà l'insalatiera d'argento nell'edizione 2025. La squadra capitanata da Filippo Volandri, testa di serie numero uno, inizierà la sua corsa nei quarti di finale contro l'Austria. Il debutto avverrà mercoledì 19 novembre alle ore 16:00. In semifinale, l'Italia potrebbe poi affrontare la vincitrice della sfida tra Francia e Belgio

Coppa Davis, possibile Sinner-Alcaraz in finale 

All'inizio del sorteggio l'Italia sapeva già di non poter pescare al debutto GermaniaFrancia e Repubblica Ceca, rispettivamente seconda, terza e quarta testa di serie. Tra le teste di serie non c'era la Spagna di Carlos Alcaraz, che è stata sorteggiata nella parte opposta del tabellone a quella degli azzurri. La squadra capitanata da David Ferrer inizierà la sua corsa contro la Repubblica Ceca prima di un'eventuale semifinale contro Germania o Argentina. Dunque, per assegnare la Coppa Davis 2025, potrebbe profilarsi una nuova sfida tra Sinner e Alcaraz nell'ultimo atto della competizione.

