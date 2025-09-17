Townsend nella bufera in Cina dopo l'attacco al cibo: "Ma come fanno a mangiare..."

Townsend, l'attacco e poi le scuse

Townsend non avrebbe infatti gradito alcune delle specialità cinesi servite durante l’evento, tra cui cetrioli di mare, tartaruga e rana toro. “Ma di che diavolo si tratta? Questa è la cosa più assurda che abbia mai visto… e la gente lo mangia” - ha detto la statunitense, che poi si è lasciata andare ad una vera e propria recensione: "Sono sinceramente scioccata da ciò che ho visto al buffet. Queste persone stanno letteralmente uccidendo delle rane… Non sono velenose? Non sono quelle che provocano verruche, foruncoli e cose del genere? E il fatto che siano tutte stufate con peperoncini, peperoni e cipolle. Oh, che piatto che avete creato. 2 su 10". Dopo aver scatenato l'ira dei social, Townsend ha però scelto la via delle scuse: "Volevo scusarmi sinceramente dal profondo del cuore. Ho vissuto un’esperienza e un periodo straordinari qui. Non ci sono scuse per quello che ho detto. Migliorerò" - ha scritto su un post pubblicato sul suo profilo Instagram.