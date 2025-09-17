Townsend nella bufera in Cina dopo l'attacco al cibo: "Ma come fanno a mangiare..."

Torna al centro della bufera Taylor Townsend dopo le vicende degli US Open che l'avevano vista andare all'attacco contro Jelena Ostapenko, la tennista lettone che era stata accusata di razzismo per alcune dichiarazioni al termine della sfida andata in scena a New York proprio contro la giocatrice di casa. Impegnata a Shenzhen con la squadra statunitense di Billie Jean King Cup, la numero uno del mondo di doppio è tornata nell’occhio del ciclone per via di alcune storie Instagram in cui ha criticato il cibo servito alla cena di gala della competizione a squadre femminile.
Townsend, l'attacco e poi le scuse
Townsend non avrebbe infatti gradito alcune delle specialità cinesi servite durante l’evento, tra cui cetrioli di mare, tartaruga e rana toro. “Ma di che diavolo si tratta? Questa è la cosa più assurda che abbia mai visto… e la gente lo mangia” - ha detto la statunitense, che poi si è lasciata andare ad una vera e propria recensione: "Sono sinceramente scioccata da ciò che ho visto al buffet. Queste persone stanno letteralmente uccidendo delle rane… Non sono velenose? Non sono quelle che provocano verruche, foruncoli e cose del genere? E il fatto che siano tutte stufate con peperoncini, peperoni e cipolle. Oh, che piatto che avete creato. 2 su 10". Dopo aver scatenato l'ira dei social, Townsend ha però scelto la via delle scuse: "Volevo scusarmi sinceramente dal profondo del cuore. Ho vissuto un’esperienza e un periodo straordinari qui. Non ci sono scuse per quello che ho detto. Migliorerò" - ha scritto su un post pubblicato sul suo profilo Instagram.