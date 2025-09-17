Sinner in Coppa Davis? Binaghi prende tempo: "E' troppo presto..."

Jannik Sinner prenderà parte alla prossima edizione della Coppa Davis? Le Finals del torneo, che ha visto il successo degli azzurri negli ultimi due anni, sono in programma dal 18 al 23 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi ha parlato della possibile presenza del campione azzurro. "Credo che sia anche un problema della Spagna per quanto riguarda Carlos Alcaraz. E' ancora presto per poter sapere se riusciranno, come Jannik ha fatto negli ultimi due anni, a giocare in Coppa Davis. Lui è stato l'autentico trascinatore della nostra squadra nelle ultime due vittorie e credo che abbia già dimostrato tutto, tra le tante cose di essere attaccato alla maglia azzurra e ai valori che la maglia rappresenta, più di chiunque altro".