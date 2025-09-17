Sinner in Coppa Davis? Binaghi prende tempo: "E' troppo presto..."

Jannik Sinner prenderà parte alla prossima edizione della Coppa Davis? Le Finals del torneo, che ha visto il successo degli azzurri negli ultimi due anni, sono in programma dal 18 al 23 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi ha parlato della possibile presenza del campione azzurro. "Credo che sia anche un problema della Spagna per quanto riguarda Carlos Alcaraz. E' ancora presto per poter sapere se riusciranno, come Jannik ha fatto negli ultimi due anni, a giocare in Coppa Davis. Lui è stato l'autentico trascinatore della nostra squadra nelle ultime due vittorie e credo che abbia già dimostrato tutto, tra le tante cose di essere attaccato alla maglia azzurra e ai valori che la maglia rappresenta, più di chiunque altro".
Binaghi sulla presenza di Sinner e Musetti
Molto dipenderà dal calendario e dai tornei che chiuderanno la stagione. Resta in dubbio anche la presenza di Musetti: "Lo stesso discorso vale anche per lui. Mi auguro che possa avere un finale di stagione intenso e che participi alle Finals". Binaghi, insieme al capitano Volandri, ha confermato di essere "a stretto contatto con i team e li aiutiamo perché possano prendere la decisione migliori per i loro ragazzi e per il nostro Paese. La presenza di Sinner, Alcaraz, Musetti e altri giocatori non dipenderà dalla loro personale volontà, ma anche da ciò che succederà nelle settimane precedenti".