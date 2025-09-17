Berrettini-Svrcina, primo turno Atp 250 Hangzhou: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini è finalmente pronto al ritorno in campo. Il tennista romano farà il suo debutto dopo il lungo stop all'ATP 250 di Hangzhou a ormai quasi tre mesi dal primo turno perso a Wimbledon contro Kamil Majchrzak. Matteo ha poi saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano - dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati allo US Open - e ora è pronto all'esordio ad Hangzhou, dove il primo avversario sarà il lucky loser Dalibor Svrcina.