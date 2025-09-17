Berrettini-Svrcina, primo turno Atp 250 Hangzhou: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini è finalmente pronto al ritorno in campo. Il tennista romano farà il suo debutto dopo il lungo stop all'ATP 250 di Hangzhou a ormai quasi tre mesi dal primo turno perso a Wimbledon contro Kamil Majchrzak. Matteo ha poi saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano - dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati allo US Open - e ora è pronto all'esordio ad Hangzhou, dove il primo avversario sarà il lucky loser Dalibor Svrcina.
Berrettini-Svrcina, orario e quando si gioca
La sfida di primo turno tra Berrettini e Svrcina è in programma giovedì 18 settembre nel secondo match di giornata sul Centre Court, dove si partirà dalle ore 7:30 italiane.
I precedenti tra Berrettini e Svrcina
Non ci sono precedenti tra i due giocatori.
Dove vedere il match in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Hangzhou, il montepremi
PRIMO TURNO – € 9.294
SECONDO TURNO – € 15.208
QUARTI DI FINALE – € 26.195
SEMIFINALE – € 45.209
FINALISTA – € 76.903
VINCITORE – € 131.790