Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo all’ATP 250 di Hangzhou, in Cina. Per il tennista romano sarà il primo torneo dopo due mesi e mezzo lontano dal circuito. Il 2025, finora, è stato complicato: due ritiri sulla terra (a Madrid e Roma), l’eliminazione al primo turno di Wimbledon e poi il silenzio, con pochissime apparizioni pubbliche con la racchetta in mano. Tra queste, spicca un allenamento con Jannik Sinner alla vigilia dello swing estivo sul cemento americano. Berrettini ha infatti saltato l’intera tournée nordamericana, compreso lo US Open, per recuperare dai problemi fisici che lo hanno frenato nella prima parte della stagione. Tutti gli aggiornamenti.