Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo all’ATP 250 di Hangzhou, in Cina. Per il tennista romano sarà il primo torneo dopo due mesi e mezzo lontano dal circuito. Il 2025, finora, è stato complicato: due ritiri sulla terra (a Madrid e Roma), l’eliminazione al primo turno di Wimbledon e poi il silenzio, con pochissime apparizioni pubbliche con la racchetta in mano. Tra queste, spicca un allenamento con Jannik Sinner alla vigilia dello swing estivo sul cemento americano. Berrettini ha infatti saltato l’intera tournée nordamericana, compreso lo US Open, per recuperare dai problemi fisici che lo hanno frenato nella prima parte della stagione. Tutti gli aggiornamenti.
9:04
Berrettini, ci siamo
Sta per iniziare il match tra Berrettini e Svrcina. Giocatori in campo per il riscaldamento.
9:00
Il torneo Hangzhou e il percorso di Berrettini
L’ATP 250 di Hangzhou presenta un tabellone di alto livello, con i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev come prime due teste di serie. Per Matteo Berrettini, però, l’avvio di torneo non appare proibitivo: debutto contro un qualificato, poi l’eventuale sfida con il vincente del derby cinese tra Bu e Zhang. All’orizzonte, in caso di percorso positivo, potrebbe profilarsi un quarto di finale di lusso contro Alexander Bublik.
8:56
Quando gioca Berrettini
Prende il via il programma sul campo centrale dell’ATP 250 di Hangzhou. Nel match inaugurale Tomas Martin Etcheverry si è aggiudicato il primo set contro Damir Dzumhur con un netto 6-2. Subito dopo questo incontro toccherà a Matteo Berrettini, atteso all’esordio contro il ceco Dalibor Svrcina.
8:49
Berrettini torna in campo, ecco la sfida a Svrcina
Matteo Berrettini fa il suo debutto in Cina. Dopo un periodo difficile per colpa degli infortuni, il romano ha scelto Hangzhou per rimettersi in gioco: sarà di scena come testa di serie numero 8 nel 250.