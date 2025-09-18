Musetti e l'obiettivo Atp Finals: "Sarebbe un sogno, ma...". Poi parla di Sinner 

Musetti: "Le Finals sono un obiettivo"

"È il mio obiettivo, sarebbe un sogno giocare davanti al pubblico di casa - ha detto il carrarino ai microfoni di Sky -. Per raggiungere Torino manca tanto, c'è tanto lavoro da fare. Questa è una motivazione per migliorare. In Cina ci sono tanti punti in palio, è importante iniziare con il piede giusto. Sarà un bel esame per capire a che punto siamo. L'Italia sta vivendo un periodo fantastico. Jannik è una conferma, io invece quest'anno ho fatto molti passi in avanti. Ma per arrivare a Torino manca ancora tanto. C'è molto lavoro da fare: cerco di prendere questo come motivazione per migliorare. La Cina sarà un bel test per capire a che punto sono. Mi auguro di poter regalare questa soddisfazione ai tifosi".