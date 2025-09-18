Musetti e l'obiettivo Atp Finals: "Sarebbe un sogno, ma...". Poi parla di Sinner 

Con l'obiettivo di conquistare punti importanti in ottica Nitto Atp Finals, Lorenzo Musetti prepara l'esordio all'Atp 250 di Chengdu. Il tennista carrarino, reduce dalla sconfitta rimediata nei quarti di finale degli US Open per mano di Jannik Sinner, si trova all'ottavo posto della Race per Torino e dopo la notizia della fine anticipata della stagione di Jack Draper, fermato da un infortunio, sogna di arrivare a giocare il torneo dei maestri. Testa di serie numero uno del tabellone, Musetti inizierà la sua corsa verso il titolo nel torneo cinese contro il croato Dino Prizmic.
Musetti: "Le Finals sono un obiettivo"
"È il mio obiettivo, sarebbe un sogno giocare davanti al pubblico di casa - ha detto il carrarino ai microfoni di Sky -. Per raggiungere Torino manca tanto, c'è tanto lavoro da fare. Questa è una motivazione per migliorare. In Cina ci sono tanti punti in palio, è importante iniziare con il piede giusto. Sarà un bel esame per capire a che punto siamo. L'Italia sta vivendo un periodo fantastico. Jannik è una conferma, io invece quest'anno ho fatto molti passi in avanti. Ma per arrivare a Torino manca ancora tanto. C'è molto lavoro da fare: cerco di prendere questo come motivazione per migliorare. La Cina sarà un bel test per capire a che punto sono. Mi auguro di poter regalare questa soddisfazione ai tifosi".