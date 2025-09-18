BJK Cup, la semifinale Italia-Ucraina sarà trasmessa in chiaro: ecco dove si potrà vedere in tv

Dopo aver conquistato all'esordio una vittoria per 2-0 contro le padrone di casa della Cina, l’Italia vuole continuare la sua corsa verso la difesa del titolo alle Billie Jean King Cup Finals, in scena alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen. Grazie ai successi nei singolari firmati da Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, le azzurre capitanate da Tathiana Garbin affronteranno in semifinale domani, 19 settembre, l’Ucraina, che nei quarti di finale ha superato la Spagna. I precedenti fra le due nazionali sorridono alle azzurre con due vittorie nel primo turno del World Group dell’allora Fed Cup (2010 e 2012).
Italia-Ucraina, il match in chiaro su Supertennis
L’incontro prenderà il via alle ore 11:00 italiane (17:00 ora locale di Shenzhen) e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), SuperTennis Plus e SupertenniX, con approfondimenti, interviste e collegamenti dell’evento.