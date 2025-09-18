BJK Cup, la semifinale Italia-Ucraina sarà trasmessa in chiaro: ecco dove si potrà vedere in tv

Dopo aver conquistato all'esordio una vittoria per 2-0 contro le padrone di casa della Cina , l’ Italia vuole continuare la sua corsa verso la difesa del titolo alle Billie Jean King Cup Finals , in scena alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen . Grazie ai successi nei singolari firmati da Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto , le azzurre capitanate da Tathiana Garbin affronteranno in semifinale domani, 19 settembre, l’ Ucraina , che nei quarti di finale ha superato la Spagna . I precedenti fra le due nazionali sorridono alle azzurre con due vittorie nel primo turno del World Group dell’allora Fed Cup (2010 e 2012).

Italia-Ucraina, il match in chiaro su Supertennis

L’incontro prenderà il via alle ore 11:00 italiane (17:00 ora locale di Shenzhen) e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), SuperTennis Plus e SupertenniX, con approfondimenti, interviste e collegamenti dell’evento.