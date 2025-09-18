Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia-Ucraina, semifinale BJK Cup: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il successo per 2-0 all'esordio contro la Cina, le azzurre capitanate da Tathiana Garbina torneranno in campo per centrare la terza finale consecutiva
1 min

Con l'obiettivo di conquistare la terza finale consecutiva nella competizione e per bissare il trionfo del 2024, l'Italia torna in campo a Shenzen per la semifinale di Billie Jean King Cup. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin, che all'esordio hanno superato la Cina per 2-0, affronteranno l'Ucraina alla prima semifinale nella sua storia. Ad aprire la sfida nel primo singolare, salvo sorprese lato italiano, saranno Elisabetta Cocciaretto e Marta Kostyuk. Toccherà poi a Jasmine Paolini, opposta a Elina Svitolina, prima dell'eventuale doppio che vedrebbe Errani/Paolini affrontare le sorelle Kichenok.

Italia-Ucraina, quando si gioca

La sfida tra Italia e Ucraina e in programma venerdì 19 settembre a partire dalle ore 11:00 italiane (17:00 ora locale di Shenzhen) sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Centre Arena.

I precedenti tra Italia e Ucraina

I precedenti fra le due nazionali sorridono alle azzurre con due vittorie nel primo turno del World Group dell’allora Fed Cup (2010 e 2012).

Dove vedere Italia-Ucraina

L’incontro tra Italia e Ucraina sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), SuperTennis Plus e SupertenniX.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

BJK Cup, dove vedere Italia-UcrainaMusetti e le Atp Finals: "Sarebbe un sogno"