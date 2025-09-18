Italia-Ucraina, semifinale BJK Cup: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con l'obiettivo di conquistare la terza finale consecutiva nella competizione e per bissare il trionfo del 2024, l'Italia torna in campo a Shenzen per la semifinale di Billie Jean King Cup. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin, che all'esordio hanno superato la Cina per 2-0, affronteranno l'Ucraina alla prima semifinale nella sua storia. Ad aprire la sfida nel primo singolare, salvo sorprese lato italiano, saranno Elisabetta Cocciaretto e Marta Kostyuk. Toccherà poi a Jasmine Paolini, opposta a Elina Svitolina, prima dell'eventuale doppio che vedrebbe Errani/Paolini affrontare le sorelle Kichenok.