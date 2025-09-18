Sinner, il sogno è realtà: presentata la sua fondazione a Milano, ecco chi c'era

MILANO - Presentata oggi a Milano la Jannik Sinner Foundation, un’organizzazione no profit che sosterrà i bambini e i giovani attraverso la pratica sportiva. "L'idea alla base è molto semplice, voglio restituire qualcosa - ha spiegato Jannik Sinner - i bambini sono il nostro futuro, tutto ciò che faremo nella fondazione è finalizzato ad aiutarli. Ci occuperemo su due aree principali: lo sviluppo sportivo e l'educazione dei bambini”.