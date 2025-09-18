Sinner, il sogno è realtà: presentata la sua fondazione a Milano, ecco chi c'era

MILANO - Presentata oggi a Milano la Jannik Sinner Foundation, un’organizzazione no profit che sosterrà i bambini e i giovani attraverso la pratica sportiva. "L'idea alla base è molto semplice, voglio restituire qualcosa - ha spiegato Jannik Sinner - i bambini sono il nostro futuro, tutto ciò che faremo nella fondazione è finalizzato ad aiutarli. Ci occuperemo su due aree principali: lo sviluppo sportivo e l'educazione dei bambini”.
Sinner Foundation, ecco chi c’era
Nello splendido scenario di Palazzo Parigi, Sinner ha invitato pochissimi eletti per il suo evento privato che ha visto la presenza dei familiari, del suo staff tecnico e di pochi altri personaggi tra cui il cantante Andrea Bocelli - accompagnato dalla moglie Veronica Berti - il presidente della Fitp Angelo Binaghi, il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, Brunello Cucinelli e Stefano Domenicali che, insieme a Luca Maestri, ex direttore finanziario di Apple, fa parte del CdA della Fondazione.