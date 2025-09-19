Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Atp Chengdu, doppia delusione: subito eliminati Darderi e Sonego

Azzurri sconfitti agli ottavi: l'italoargentino rimedia una figuraccia contro Tabilo, il piemontese si arrende all'americano Giron
Atp Chengdu, doppia delusione: subito eliminati Darderi e Sonego
1 min

Doppia delusione dal torneo Atp 250 di Chengdu, in Cina: sia Luciano Darderi, che Lorenzo Sonego abbandonano subito il torneo, rimediando due nette sconfitte, rispettivamente contro Tabilo e Giron, che volano ai quarti di finale.

Darderi in partita solo per un set

In meno di 90 minuti il qualificato Alejandro Tabilo si impone su un Luciano Darderi irriconoscibile. Pur essendo rimasto in partita per tutto il primo set, l'italoargentino va in sofferenza sulle variazioni di gioco del cileno, che alla fine la spunta per 6-4. Senza storia invece il secondo parziale, con Darderi che si ritrova subito sotto 3-0 e non riesce più a risalire, fino al 6-3 che lo manda a casa.

Sonego sbaglia troppo, Giron ringrazia

Niente da fare anche per Lorenzo Sonego, che esce subito di scena, dopo un match senza sussulti con Giron. Il piemontese sbaglia troppo e concede ben otto palle break all'americano numero 50 del Ranking, che al contrario ne concede solamente due, annullandole entrambe. Logica conseguenza il doppio 6-4 con il quale si conclude l'incontro.

