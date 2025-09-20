Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tennis, Zeppieri fuori all’Hangzhou Open: passa la promessa Tien

L’azzurro esce agli ottavi contro il giovane californiano: risultato finale di 6-4 6-3
Tennis, Zeppieri fuori all’Hangzhou Open: passa la promessa Tien© EPA
1 min

Si interrompe al secondo turno l’avventura di Giulio Zeppieri all’“Hangzhou Open” (ATP 250, montepremi 1.019.185 dollari), in corso sul cemento dell’Olympics Sports Centre, nella città cinese a circa 200 chilometri da Shanghai. Il 23enne mancino di Latina, numero 169 del ranking mondiale e approdato al tabellone principale attraverso le qualificazioni, aveva iniziato bene la sua corsa battendo all’esordio la wild card di casa, il cinese Sun (n.236 ATP).

Zeppieri ko in due set

Negli ottavi di finale, disputati all’alba italiana, Zeppieri ha però dovuto arrendersi allo statunitense Learner Tien, 19enne californiano di Irvine, attuale numero 54 del ranking e settima testa di serie del torneo. L’azzurro ha lottato ma è stato superato in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 14 minuti di gioco. Tien, considerato una delle giovani promesse più interessanti del circuito, prosegue così la sua corsa in Cina, mentre per Zeppieri resta la soddisfazione di aver centrato un buon secondo turno in un torneo di livello ATP, utile anche in chiave punti per risalire la classifica mondiale.

