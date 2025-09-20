Laver Cup, Cobolli ko ma il Team Europa è avanti per 3-1

La Laver Cup 2025 inizia nel migliore dei modi per il Team Europe , nonostante la sconfitta di Cobolli . Al Chase Center di San Francisco, in California, il day 1 si chiude con il vantaggio dell'Europa per 3-1 sul Team World. Nel primo singolare il norvegese Casper Ruud ha battuto per 6-4, 7-6(4) lo statunitense Reilly Opelka, poi il ceco Jakub Mensik si è imposto per 6-1, 6-7(3), 10-8 sullo statunitense Alex Michelsen. In chiusura di giornata lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il ceco Mensik hanno conquistato il terzo punto superando per 7-6(7), 6-4 gli statunitensi Taylor Fritz e Michelsen.

Laver Cup, Cobolli ko contro Fonseca

Unica sconfitta della giornata per il Team Europe è stata quella di Flavio Cobolli, battuto dal brasiliano Joao Fonseca per 6-4, 6-3. Entrambi esordienti in Laver Cup, si erano incontrati solo una volta in precedenza, nel primo turno sull'erba di Halle lo scorso giugno. “Sapevo che sarebbe stato un match difficile e sapevo quanto fosse importante. Sono contento di essere riuscito a rimanere positivo - ha detto Fonseca -. Mi piace giocare in modo aggressivo, quindi volevo soffocarlo, come si dice nel tennis, non lasciargli respirare, non dargli spazio”. Fonseca, campione in carica delle Next Gen ATP Finals, ha sfoggiato la potenza del suo diritto in battuta, portandosi sul 3-1 e poi sul 4-2 nel secondo set, chiudendo 6-3 alla prima palla utile.