"Ragazzi, mai visto nulla del genere", le parole inaspettate di Zverev su Sinner e Alcaraz

Dichiarazioni mai banali quelle di Alexander Zverev nella conferenza stampa del Team Europe a San Francisco, alla vigilia dell’inizio della Laver Cup. Il tedesco, numero 5 del ranking, ha voluto sottolineare la grandezza di due giovani protagonisti del circuito: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il nativo di Amburgo non ha avuto dubbi: “Entrambi sono nettamente più avanti degli altri, il nostro dovere è lavorare sodo per cercare di recuperare. Quest’anno nessuno ci è riuscito, speriamo che qualcuno ci riesca la prossima stagione", ha dichiarato, riconoscendo così la superiorità dello spagnolo – tornato numero 1 al mondo dopo il trionfo agli US Open – e dell’azzurro, ormai punto di riferimento stabile nel tour.