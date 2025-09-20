"Ragazzi, mai visto nulla del genere", le parole inaspettate di Zverev su Sinner e Alcaraz

Dichiarazioni mai banali quelle di Alexander Zverev nella conferenza stampa del Team Europe a San Francisco, alla vigilia dell’inizio della Laver Cup. Il tedesco, numero 5 del ranking, ha voluto sottolineare la grandezza di due giovani protagonisti del circuito: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il nativo di Amburgo non ha avuto dubbi: “Entrambi sono nettamente più avanti degli altri, il nostro dovere è lavorare sodo per cercare di recuperare. Quest’anno nessuno ci è riuscito, speriamo che qualcuno ci riesca la prossima stagione", ha dichiarato, riconoscendo così la superiorità dello spagnolo – tornato numero 1 al mondo dopo il trionfo agli US Open – e dell’azzurro, ormai punto di riferimento stabile nel tour.
Zverev e la rivalità tra Sinner e Alcaraz
Zverev ha poi ricordato la spettacolare finale del Roland Garros tra i due, che ha incantato appassionati e addetti ai lavori: “È stata qualcosa di mai visto prima, soprattutto per la velocità dei colpi. Il modo in cui hanno giocato a tennis quel giorno è impressionante. Negli ultimi 15 anni i Big 3 ci hanno regalato match indimenticabili, ma lo stile portato in campo da Alcaraz e Sinner a Parigi è unico, non avevo mai visto nulla di simile".