Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

"Ragazzi, mai visto nulla del genere", le parole inaspettate di Zverev su Sinner e Alcaraz

Il tedesco, impegnato nella Laver Cup, parla dei fenomeni del tennis in cima al ranking: “Dobbiamo recuperare”
"Ragazzi, mai visto nulla del genere", le parole inaspettate di Zverev su Sinner e Alcaraz
1 min

Dichiarazioni mai banali quelle di Alexander Zverev nella conferenza stampa del Team Europe a San Francisco, alla vigilia dell’inizio della Laver Cup. Il tedesco, numero 5 del ranking, ha voluto sottolineare la grandezza di due giovani protagonisti del circuito: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il nativo di Amburgo non ha avuto dubbi: “Entrambi sono nettamente più avanti degli altri, il nostro dovere è lavorare sodo per cercare di recuperare. Quest’anno nessuno ci è riuscito, speriamo che qualcuno ci riesca la prossima stagione", ha dichiarato, riconoscendo così la superiorità dello spagnolo – tornato numero 1 al mondo dopo il trionfo agli US Open – e dell’azzurro, ormai punto di riferimento stabile nel tour.

Zverev e la rivalità tra Sinner e Alcaraz

Zverev ha poi ricordato la spettacolare finale del Roland Garros tra i due, che ha incantato appassionati e addetti ai lavori: “È stata qualcosa di mai visto prima, soprattutto per la velocità dei colpi. Il modo in cui hanno giocato a tennis quel giorno è impressionante. Negli ultimi 15 anni i Big 3 ci hanno regalato match indimenticabili, ma lo stile portato in campo da Alcaraz e Sinner a Parigi è unico, non avevo mai visto nulla di simile".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Resnicoff, il possibile nuovo fisioterapista di SinnerFedez: "Chiedo scusa a Sinner"