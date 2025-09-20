Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alcaraz visita Alcatraz: i social si scatenano con il meme di Spiderman

Il campione spagnolo in visita alla famosa prigione. E i tifosi se la ridono…
Alcaraz visita Alcatraz: i social si scatenano con il meme di Spiderman
1 min

Carlos Alcaraz, la giovane stella spagnola del tennis, è appena sbarcato sull’Isola di Alcatraz, simbolo storico nella Baia di San Francisco, conosciuta anche come “The Rock”, prima dell’inizio della Laver Cup 2025. Se da un lato l’evento è stato tradizionale “tour turistico-pre-torneo” per dare un’occhiata ai luoghi iconici della città ospitante, dall’altro i social non hanno perso tempo: è subito esplosa un’ondata di meme, giochi di parole e riferimenti ironici su Alcaraz-Alcatraz.

Alcaraz ad Alcatraz: il gioco divertente sui social

Già dal titolo “Alcaraz at Alcatraz” si presta perfettamente al gioco: la rima, la consonanza nel suono, e la suggestione visiva del “tennista che posa su un carcere” (anche se ormai vuoto) sono ingredienti ideali per ironizzare. E così sui social tutti a divertirsi. Perché ogni tanto un po’ di spensieratezza legata allo sport ci sta sempre bene. Dal meme di Spiderman a "Fuga da Alcaraz". Il protagonista è sempre Carlos.

