Alcaraz non riesce a dimenticare la vittoria al Roland Garros contro Sinner: “C’è una cosa che ho sempre pensato…”

Durante il media day della Laver Cup, il nuovo numero uno al mondo è tornato a parlare dell'epica finale di Parigi vinta al quinto set
Alcaraz non riesce a dimenticare la vittoria al Roland Garros contro Sinner: "C'è una cosa che ho sempre pensato…"
1 min

Con un look tutto nuovo per celebrare il successo agli US Open contro Jannik Sinner, che gli ha regalato anche la prima posizione del ranking mondiale, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Il nuovo numero uno al mondo sarà impegnato fino a domenica 21 settembre nella Laver Cup, in corso di svolgimento a San Francisco. Lo spagnolo ha fatto il suo debutto in doppio riuscendo a battere in coppia con Jakub Mensik il duo formato da Taylor Fritz e Alex Michelsen con il punteggio di 7-6(7) 6-4. Alla vigilia della partita, in conferenza stampa durante il media day Alcaraz era tornato a parlare dell'epica finale vinta al Roland Garros contro Sinner. 

Alcaraz torna a parlare della finale vinta al Roland Garros 

"Ricordo chiaramente le sensazioni provate in quella partita - ha spiegato lo spagnolo -. Ho sempre creduto di poter recuperare e vincere il match. Penso sia la cosa più importante dal mio punto di vista: credere sempre in me stesso, non mollare e continuare a provarci. Ho pensato che avrei vinto la partita quando ho fronteggiato quei match point. Credo sia stata la cosa migliore che mi sia venuta in mente in quel momento".

