Alcaraz e il siparietto sul golf con Federer sugli spalti durante la Laver Cup: la reazione del pubblico è pazzesca

Dopo il successo conquistato nella finale degli US Open contro Jannik Sinner , Carlos Alcaraz ha ripreso da dove aveva lasciato: con una vittoria. In attesa di fare il suo esordio in singolare, il numero uno al mondo ha aperto la sua avventura in Laver Cup , il torneo di esibizione in programma al Chase Center di San Francisco fino al 21 settembre, ha dato spettacolo in doppio al fianco di Jakub Mensik battendo in doppio il duo formato da Taylor Fritz e Alex Michelsen con il punteggio di 7-6(7) 6-4. Al termine del match, lo spagnolo si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Roger Federer. L'argomento? Una passione in comune: il golf.

Alcaraz e il siparietto con Federer

Intervistato da Sam Querrey alla fine della partita, Alcaraz è stato interrogato sulle qualità di Federer nel golf. Cambiando sport, la classe dello svizzero resta invariata: parola di Carlos. "Roger è davvero bravo, sono onseto - ha detto lo spagnolo scatenando le reazioni divertite del pubblico -. È incredibile ome riesca a fare tutto quello che fa con grande stile. Il suo swing è davvero bello e anche il suo livello è alto e credo che il suo handicap sia meglio del mio".