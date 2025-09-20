Cobolli e la battuta su Federer in tribuna: "Vedo Roger, e se c'è lui...". Yannick Noah scoppia a ridere

Si è aperta con una sconfitta l'avventura di Flavio Cobolli nella Laver Cup 2025 , in programma sul veloce indoor del Chase Center di San Francisco fino al 21 settembre. Il tennista romano è sceso in campo sul punteggio di 2-0 per il Team Europe nel terzo singolare che lo ha visto arrendersi a Joao Fonseca con il punteggio di 6-4 6-3. Quello perso dall'azzurro è stato l'unico punto ceduto in giornata dalla squadra capitanata da Yannick Noah e Tim Henman , che ha poi chiuso il day 1 con il successo in doppio firmato da Alcaraz e Mensik su Fritz e Michelsen.

Cobolli e la battuta su Federer

Dopo aver fatto il suo esordio assoluto nella competizione lo scorso anno, Cobolli è stato riconfermato per difendere i colori del Team Europe anche nel 2025. Nella passata stagione l'azzurro non era mai sceso in campo, mentre a San Francisco ha avuto modo di fare il suo debutto davanti agli occhi di Roger Federer. La pressione si è fatta sentire e durante un cambio di campo il romano ci ha scherzato su facendo scoppiare a ridere Yannick Noah: "Non posso perdere con Roger che fa il tifo per me" - le parole di Cobolli che hanno scatenato le risate del suo capitano.