Incredibile: Alcaraz battuto da Fritz in Laver Cup. La reazione a sorpresa dei vip presenti

Carlos Alcaraz è umano. Anche dopo questo 2025 splendente, Jannik Sinner permettendo, può capitare che lo spagnolo abbia dei momenti negativi. È accaduto a San Francisco, nella notte italiana, quando Carlitos in Laver Cup ha perso in due set senza storia contro Fritz. Probabilmente stanco, Alcaraz ha ceduto 6-3 6-2, con Fritz che ha chiuso l’incontro con 5 ace, l’80% di punti vinti sulla prima e 17 vincenti. Un dominio.