Incredibile: Alcaraz battuto da Fritz in Laver Cup. La reazione a sorpresa dei vip presenti

Il numero uno del mondo battuto dall'americano che quasi non ci crede. E in tribuna Curry e Federer sono stupiti
1 min

Carlos Alcaraz è umano. Anche dopo questo 2025 splendente, Jannik Sinner permettendo, può capitare che lo spagnolo abbia dei momenti negativi. È accaduto a San Francisco, nella notte italiana, quando Carlitos in Laver Cup ha perso in due set senza storia contro Fritz. Probabilmente stanco, Alcaraz ha ceduto 6-3 6-2, con Fritz che ha chiuso l’incontro con 5 ace, l’80% di punti vinti sulla prima e 17 vincenti. Un dominio.

Alcaraz ko, la reazione di Steph Curry e Federer

Incredublo lui, increduli anche Federer e l'asso Nba Steph Curry, presenti alla partita, così come l'attore Adam Scott. Erano stati proprio loro a lanciare la monetina del sorteggio e, poi, a godersi una gara inaspettatamente senza storia. Adesso il team Resto del mondo è in vantaggio su quello europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

